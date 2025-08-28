SAÚDE

Veja como preparar o suco mais saudável do mundo com ingrediente que você usa no almoço

Uma pesquisa inovadora revela por que esse suco é um superalimento, superando até mesmo o fruto fresco em nutrientes

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:03

Descubra como o consumo regular de suco de tomate pode blindar seu coração e melhorar sua saúde geral, segundo cientistas Crédito: Imagem gerada por IA

Prepare-se para mudar sua perspectiva sobre alimentos crus: eles nem sempre são a opção mais vantajosa para sua saúde. Uma pesquisa japonesa recente aponta que o suco de tomate é, na verdade, a bebida mais benéfica do mundo.

Essa surpreendente conclusão, divulgada por especialistas, destaca que o processamento do tomate, ao ser transformado em suco, libera um componente essencial em concentrações muito maiores, multiplicando seus efeitos positivos.

Então, da próxima vez que pensar em um reforço para sua dieta, considere o suco de tomate. Ele se mostra uma fonte poderosa de vitaminas e um escudo protetor para seu corpo, conforme as evidências científicas mais recentes.

O licopeno em sua forma mais potente

O tomate é uma rica fonte de licopeno, um pigmento natural pertencente ao grupo dos carotenoides. Este notável antioxidante é amplamente recomendado na prevenção de enfermidades cardiovasculares e atua protegendo as células.

É fascinante notar que produtos processados, como molhos, ketchup e, em particular, o suco de tomate, oferecem uma quantidade superior de licopeno em comparação com o fruto fresco. Enquanto 100g de tomate cru têm 3 a 7,5 mg, o suco pode ter 20 mg.

Essa diferença é vital para a absorção. A pasta de tomate, por exemplo, pode apresentar entre 5 e 150 mg de licopeno. Logo, o suco de tomate se estabelece como uma escolha inteligente para maximizar a ingestão deste nutriente.

Um arsenal de vitaminas e minerais

Além do precioso licopeno, o suco de tomate é um verdadeiro tesouro de vitaminas A e C, essenciais para a saúde imunológica e da pele. Ele também contém vitamina K, vitamina B3 (niacina), potássio, ácido fólico e ferro.

Este suco completo ainda oferece cobre, fósforo, cálcio, zinco e magnésio, nutrientes cruciais para o funcionamento ideal do organismo. Com apenas cerca de 17 calorias por 100g, é perfeito para dietas de redução de peso.

Portanto, consumir suco de tomate significa nutrir seu corpo de forma abrangente e consciente. É uma bebida funcional que apoia seus objetivos de saúde, contribuindo para uma alimentação balanceada e um estilo de vida ativo.

Proteção cardíaca confirmada por estudo

Um extenso estudo conduzido por cientistas da Tokyo Medical and Dental University, no Japão, explorou os impactos do suco de tomate. Durante um ano, 481 habitantes de Kuriyama participaram, tendo acesso irrestrito à bebida.

Os pesquisadores documentaram que 94 indivíduos com hipertensão exibiram melhorias nos indicadores de fluxo sanguíneo, após a ingestão regular do suco. Além disso, 125 pessoas com colesterol elevado tiveram seus níveis de LDL reduzidos.

Estes achados são extremamente relevantes, pois indicam que o consumo frequente de suco de tomate auxilia na prevenção de doenças como a aterosclerose. Ele é, sem dúvida, um forte aliado para a saúde cardiovascular, conforme a pesquisa valida.

Faça seu suco de tomate caseiro perfeito

Preparar seu próprio suco de tomate fresco em casa é uma tarefa simples e recompensadora, garantindo ingredientes puros. Inicie escaldando os tomates para facilitar a remoção da pele, depois descasque e corte-os, retirando todas as sementes.

Em seguida, cozinhe os tomates em fogo médio por cerca de trinta minutos. Para realçar o sabor e potencializar a absorção do licopeno, adicione um fio de azeite de oliva ao final do cozimento, mas evite adicionar sal à receita.