MINI CIDADE

Poucos sabem, mas a menor cidade paulista fica dentro da própria São Paulo

Campus da zona oeste tem legislação própria, serviços públicos e até problemas urbanos como qualquer município

Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14:38

Essa cidade possui até mesmo prefeitura própria Crédito: Imagem: Wikimedia Commons

Dentro da subprefeitura do Butantã funciona uma cidade autônoma com todos os serviços básicos: a Cidade Universitária da USP. Com área maior que muitos municípios paulistas, ela enfrenta desafios típicos de centros urbanos.

A Prefeitura do Campus gerencia esse território de 3,6 milhões de m² seguindo regras específicas. Como mencionado, "a gestão municipal é responsável por elaborar os planos diretores, as medidas de segurança [e] manter as vias".

Esse modelo único permite soluções customizadas para problemas como mobilidade interna e segurança, com Guarda Universitária trabalhando em conjunto com a Polícia Militar em um arranjo institucional peculiar.

Vida estudantil

As 1.682 vagas em moradias transformam o campus em residência permanente para muitos alunos. Destinadas principalmente a estudantes de baixa renda, essas instalações criam uma comunidade universitária única.

Além do aspecto residencial, a cidade oferece saúde completa (com hospital e postos), cultura (cinema) e serviços financeiros (agências bancárias), reproduzindo a estrutura de um pequeno município.

Desafios de mobilidade

Com 50 mil veículos diários e ônibus circulares lotados, o transporte é dor de cabeça constante. As 18 linhas internas parecem insuficientes para a demanda real, gerando críticas dos usuários.