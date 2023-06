Preta Gil comenta sobre separação polêmica: 'Antes só do que mal acompanhado'

A cantora Preta Gil, de 48 anos, terminou o relacionamento com o ex-marido, Rodrigo Godoy, há alguns meses após perceber que o casamento não estava dando mais certo, além de descobrir uma traição durante o tratamento contra o câncer no intestino.



Nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, a famosa resolveu comentar sobre a data comemorativa, que celebrou solteira após nove anos de relação com o ex-companheiro.