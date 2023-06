Preta Gil revela os sintomas antes de descobrir câncer no intestino

Preta Gil deu detalhes sobre seu tratamento e relatou os sintomas que sentia antes de ser diagnosticada com câncer no intestino. A cantora também abriu o coração em uma entrevista emocionante durante participação no Mais Você na última terça-feira (6).



Em janeiro de 2023, ela tornou pública sua luta contra a doença. Nesta semana ela se emocionou na última sessão de radioterapia.