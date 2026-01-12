Pulverizar vinagre na cama pode afastar bichinhos indesejados e melhorar sua saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:00
Muitas pessoas sofrem com o acúmulo invisível de sujeira debaixo da cama. Recentemente, uma dica viral sugere borrifar vinagre nessa área para melhorar a higiene. Embora pareça inusitado, essa técnica oferece benefícios reais para o bem-estar diário. O método foca em neutralizar fungos e bactérias.
O vinagre funciona como um ácido natural capaz de afastar insetos e microrganismos. Ele possui a capacidade de desodorizar o ambiente de maneira rápida e eficaz. Além disso, o produto neutraliza as moléculas que causam cheiros ruins no quarto.
Ao utilizar essa solução, você substitui sprays sintéticos que causam alergias. O vinagre atua como repelente natural contra ácaros, formigas e mosquitos. Graças à sua acidez, ele reduz a proliferação de bactérias. Assim, a área embaixo do móvel deixa de ser foco de contaminação.
Efeitos positivos são notados principalmente por quem convive com animais de estimação. Além disso, moradores de ambientes úmidos percebem melhoras na conservação do piso. Se você mantém janelas fechadas, essa técnica ajuda a renovar o ar parado.
A qualidade do ar melhora porque o vinagre elimina gases e odores estagnados. Morar perto de locais movimentados exige cuidado redobrado com a poeira. Por isso, aplicar a solução facilita a ventilação adequada e a limpeza profunda. É um cuidado preventivo essencial.
Se notar sujeira pesada, use um pano úmido com a mesma mistura. Dessa forma, o hábito protege o quarto e simplifica sua rotina semanal. Incorporar essa tarefa garante um ambiente livre de impurezas. Você terá um dormitório muito agradável e higienizado para relaxar.
Misture quantidades iguais de água e vinagre em um borrifador. Depois, espalhe o líquido no chão, priorizando os cantos e áreas difíceis. Mantenha as janelas abertas por trinta minutos para que o cheiro forte evapore.