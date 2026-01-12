LIMPEZA

Pulverizar vinagre na cama pode afastar bichinhos indesejados e melhorar sua saúde

Saiba por que colocar vinagre debaixo da cama ajuda a afastar insetos e ácaros

K Kézia Loterio

Agência Correio

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:00

Melhore a ventilação e o frescor do seu dormitório com apenas um ingrediente Crédito: Freepik

Muitas pessoas sofrem com o acúmulo invisível de sujeira debaixo da cama. Recentemente, uma dica viral sugere borrifar vinagre nessa área para melhorar a higiene. Embora pareça inusitado, essa técnica oferece benefícios reais para o bem-estar diário. O método foca em neutralizar fungos e bactérias.

Como a acidez combate os micro-organismos

O vinagre funciona como um ácido natural capaz de afastar insetos e microrganismos. Ele possui a capacidade de desodorizar o ambiente de maneira rápida e eficaz. Além disso, o produto neutraliza as moléculas que causam cheiros ruins no quarto.

Ao utilizar essa solução, você substitui sprays sintéticos que causam alergias. O vinagre atua como repelente natural contra ácaros, formigas e mosquitos. Graças à sua acidez, ele reduz a proliferação de bactérias. Assim, a área embaixo do móvel deixa de ser foco de contaminação.

Quem mais se beneficia dessa prática

Efeitos positivos são notados principalmente por quem convive com animais de estimação. Além disso, moradores de ambientes úmidos percebem melhoras na conservação do piso. Se você mantém janelas fechadas, essa técnica ajuda a renovar o ar parado.

A qualidade do ar melhora porque o vinagre elimina gases e odores estagnados. Morar perto de locais movimentados exige cuidado redobrado com a poeira. Por isso, aplicar a solução facilita a ventilação adequada e a limpeza profunda. É um cuidado preventivo essencial.

Aprenda a forma correta de higienização

Se notar sujeira pesada, use um pano úmido com a mesma mistura. Dessa forma, o hábito protege o quarto e simplifica sua rotina semanal. Incorporar essa tarefa garante um ambiente livre de impurezas. Você terá um dormitório muito agradável e higienizado para relaxar.