Qual a melhor atividade física? Harvard diz as modalidades que fazem maravilhas à saúde

Saiba quais são as cinco modalidades esportivas que a ciência considera perfeitas para qualquer idade

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:57

Fuja do sedentarismo com o plano de vitalidade criado por pesquisadores da renomada universidade.
Fuja do sedentarismo com o plano de vitalidade criado por pesquisadores da renomada universidade.

Você já se perguntou qual o melhor esporte para começar a praticar hoje mesmo? Pesquisadores de Harvard identificaram cinco atividades que superam todas as outras em benefícios.

Como afirma o estudo, "esses treinos podem fazer milagres para a saúde".

Ajudam a controlar o peso, a melhorar o equilíbrio e a amplitude dos movimentos, fortalecer os ossos, proteger as articulações e até prevenir a perda de memória.

1. Natação

Nadar tonifica os músculos e protege quem sofre com inflamações nas articulações. Além disso, é um excelente treino para o sistema cardiovascular.

A modalidade é perfeita para melhorar a respiração e queimar calorias eficientemente. Portanto, mergulhar pode ser a solução para o seu sedentarismo.

2. Tai Chi

Esta arte marcial chinesa é famosa por seus movimentos suaves e terapêuticos. O Tai Chi trabalha o corpo inteiro de maneira muito delicada.

Ele ajuda significativamente a melhorar o equilíbrio e a coordenação motora geral. No entanto, o maior benefício costuma ser a calma mental.

3. Treinamento Muscular

O treinamento de força é a base para um corpo funcional e resistente. Especialistas orientam que o ganho de massa muscular é prioridade absoluta.

Comece sempre com cargas leves para permitir que o corpo se adapte. Assim, você previne lesões e fortalece sua estrutura óssea.

4. Caminhada

Caminhar é uma atividade fácil que reduz drasticamente o risco de doenças vasculares. Ela ajuda a regular a pressão e os níveis de colesterol.

Adicionar 20 minutos de passos rápidos ao seu dia melhora seu humor. Além do mais, é um exercício que não exige custos.

5. Exercícios de Kegel

Os exercícios de Kegel são essenciais para manter a musculatura pélvica em dia. Eles ajudam a prevenir a incontinência e protegem a bexiga.

Recomenda-se que homens e mulheres incluam essa prática na rotina diária. Dessa forma, você garante mais qualidade de vida na maturidade.

