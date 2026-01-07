Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:57
Você já se perguntou qual o melhor esporte para começar a praticar hoje mesmo? Pesquisadores de Harvard identificaram cinco atividades que superam todas as outras em benefícios.
Como afirma o estudo, "esses treinos podem fazer milagres para a saúde".
Musculação e atividade física
Ajudam a controlar o peso, a melhorar o equilíbrio e a amplitude dos movimentos, fortalecer os ossos, proteger as articulações e até prevenir a perda de memória.
Nadar tonifica os músculos e protege quem sofre com inflamações nas articulações. Além disso, é um excelente treino para o sistema cardiovascular.
A modalidade é perfeita para melhorar a respiração e queimar calorias eficientemente. Portanto, mergulhar pode ser a solução para o seu sedentarismo.
Esta arte marcial chinesa é famosa por seus movimentos suaves e terapêuticos. O Tai Chi trabalha o corpo inteiro de maneira muito delicada.
Ele ajuda significativamente a melhorar o equilíbrio e a coordenação motora geral. No entanto, o maior benefício costuma ser a calma mental.
O treinamento de força é a base para um corpo funcional e resistente. Especialistas orientam que o ganho de massa muscular é prioridade absoluta.
Comece sempre com cargas leves para permitir que o corpo se adapte. Assim, você previne lesões e fortalece sua estrutura óssea.
Caminhar é uma atividade fácil que reduz drasticamente o risco de doenças vasculares. Ela ajuda a regular a pressão e os níveis de colesterol.
Adicionar 20 minutos de passos rápidos ao seu dia melhora seu humor. Além do mais, é um exercício que não exige custos.
Os exercícios de Kegel são essenciais para manter a musculatura pélvica em dia. Eles ajudam a prevenir a incontinência e protegem a bexiga.
Recomenda-se que homens e mulheres incluam essa prática na rotina diária. Dessa forma, você garante mais qualidade de vida na maturidade.