Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando só correr não emagrece! Pesquisador explica o que realmente funciona na hora de perder peso

Correr ajuda a gastar calorias, mas o corpo compensa e pode travar a perda de peso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:00

Adaptação, apetite e treino sem variação explicam por que a corrida nem sempre “seca” como você imagina
Adaptação, apetite e treino sem variação explicam por que a corrida nem sempre “seca” como você imagina Crédito: Unsplash

A cena é comum: a pessoa começa a correr, aumenta a frequência, sente evolução no fôlego e espera que o peso caia na mesma velocidade. Só que, depois de semanas, a balança não acompanha o esforço.

Isso não significa que a corrida “não faz efeito”. Ela funciona, mas depende do contexto, porque o organismo compensa energia e o comportamento muda, especialmente na alimentação e no nível de atividade fora do treino.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO

Nike Pegasus por Reprodução
Hoka Clifton por Reprodução
Mizuno Wave Ride por Reprodução
Hoka Bondi por Reprodução
New Balance 1080 por Reprodução
Adidas Ultraboost por Reprodução
Reebok Nano por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Salomon Speedcross por Reprodução
ASICS GEL-Cumulus por Reprodução
ASICS GEL-Nimbus por Reprodução
Brooks Ghost por Reprodução
Brooks Adrenaline Gts por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Nike Air Zoom Pegasus por Reprodução
1 de 15
Nike Pegasus por Reprodução

Segundo estudo no Journal of Strength and Conditioning Research (2013), correr sozinho tende a ser menos eficiente para reduzir gordura corporal de forma significativa no longo prazo, já que mecanismos de compensação reduzem o impacto calórico.

O emagrecimento é um jogo de saldo energético

Corrida aumenta gasto, mas perda de gordura exige déficit consistente. Se você gasta no treino e compensa no prato, o saldo do dia pode ficar neutro ou positivo, e o peso não desce como esperado.

Além disso, o corpo procura equilíbrio. Então, ao perceber mudanças, ele ajusta fome, gasto e eficiência, o que explica por que o processo pode desacelerar com o tempo mesmo com treino frequente.

Depois de correr, é comum sentir fome e buscar algo rápido. Nesse momento, a reposição pode virar excesso, e você acaba consumindo o que queimou sem perceber, especialmente com lanches calóricos.

Uma corrida de 45 minutos pode queimar cerca de 400 a 600 kcal. Um lanche como pão de queijo com suco pode somar esse valor em minutos, mudando totalmente o resultado do treino no dia.

King e Blundell (1995) discutem que alimentos ricos em gordura podem aumentar a ingestão pós-exercício, o que ajuda a entender por que muita gente “devolve” calorias após uma corrida intensa.

Adaptação: seu corpo fica econômico

À medida que você evolui, o corpo se torna mais eficiente. Isso significa menos gasto para fazer o mesmo percurso, no mesmo ritmo, com menos esforço. É excelente para performance, mas reduz a queima total.

Pontzer (2016) aborda a ideia de gasto energético total “limitado”. Assim, o organismo pode ajustar outros gastos do dia e impedir que o total suba proporcionalmente ao aumento do treino.

Quando o corpo percebe perda de peso, ele pode reduzir a taxa metabólica basal para economizar energia. Esse mecanismo de defesa dificulta manter o mesmo ritmo de emagrecimento sem ajustes.

Müller e colaboradores (2016) discutem termogênese adaptativa e relação com ingestão. Isso reforça a importância de revisar estratégia ao longo do tempo, em vez de repetir o mesmo plano por meses.

Corrida longa em ritmo moderado parece “certeza”, mas treinos intervalados podem gerar maior gasto pós-treino, o EPOC, e isso favorece a perda de gordura quando a rotina é bem montada.

Boutcher (2011) relaciona exercício intermitente de alta intensidade com perda de gordura. Assim, variar ritmo e inserir estímulos mais fortes pode ser mais eficiente do que apenas aumentar quilômetros.

Como correr com foco em emagrecimento

Se você quer emagrecer correndo, o caminho é alinhar treino e hábitos. O segredo está em reduzir compensações e aumentar o gasto total, sem depender de um único tipo de corrida toda semana.

-mantenha alimentação hipocalórica com consistência e planejamento

-inclua intervalados e treino de força para acelerar o metabolismo

-registre ingestão e gasto para evitar autoengano no dia a dia

-pense em desempenho e constância, não só em calorias

Quando a estratégia encaixa, a corrida vira aliada. Então, o emagrecimento tende a aparecer como consequência de um conjunto bem organizado, com resultados mais estáveis e menos sensação de “luta” contra a balança.

Mais recentes

Imagem - Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’

Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’
Imagem - Após gravar conteúdo adulto com o filho, Andressa Urach anuncia plataforma para ‘gerar emprego’

Após gravar conteúdo adulto com o filho, Andressa Urach anuncia plataforma para ‘gerar emprego’
Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
01

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
02

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas

Imagem - Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária
03

Polícia investiga restaurante em shopping de Salvador por servir bebida com água sanitária

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza
04

Cor e número da sorte de hoje (7 de janeiro): saiba onde agir com mais confiança e clareza