TV

Que horas começa o BBB 25 hoje? Veja o horário desta quarta (19)

Hoje acontece a Festa do Líder de Guilherme

Um dia após a eliminação de Gracyanne Barbosa, esta quarta-feira (19) vai ser um pouco mais leve para os confirmados do BBB 25. Acontece hoje a Festa do Líder de Guilherme, que promete ser temática. Além disso, hoje Delma vai decidir o que fazer no Pegar ou Guardar. >

Caso a sogra de Guilherme fique com o valor, os participantes estarão na Tá Com Nada - com exceção dela e de mais duas pessoas, que vão ficar no VIP.>