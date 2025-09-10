Acesse sua conta
Quer fortalecer o coração? Fruta popular em ocasiões especiais é aliada na saúde cardiovascular

A fruta, marcante pela doçura e suculência, também é uma aliada poderosa para a saúde

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:31

Muito além do sabor adocicado e refrescante, o abacaxi é uma fruta rica em nutrientes
Muito além do sabor adocicado e refrescante, o abacaxi é uma fruta rica em nutrientes Crédito: Freepik

Pouca gente imagina que uma fruta tão popular no Brasil pode trazer tantos benefícios para o corpo, principalmente para o coração, as articulações e no combate a inflamações.

Mais do que sabor refrescante e adocicado, o abacaxi é fonte de nutrientes essenciais que ajudam a manter o organismo em equilíbrio.

Com inúmeras formas de consumo, vai bem em sucos, sobremesas, pratos salgados ou in natura, sendo um recurso natural para quem busca qualidade de vida.

A joia dourada do continente sul-americano

Originário da América do Sul, o abacaxi era cultivado por povos indígenas em regiões que hoje abrangem Brasil, Paraguai e Argentina.

Eles apreciavam tanto o sabor quanto o potencial medicinal da fruta. Após as viagens de Cristóvão Colombo no século 15, o alimento chegou à Europa, tornando-se símbolo de riqueza e exotismo.

Imagem - 5 chás com casca de abacaxi para ajudar a emagrecer

5 chás com casca de abacaxi para ajudar a emagrecer

Imagem - 5 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo

5 sucos com abacaxi para ajudar a desintoxicar o organismo

Imagem - 7 benefícios do abacaxi para a saúde

7 benefícios do abacaxi para a saúde

Na Polônia, registros apontam o consumo desde o século 18. Durante séculos, na Europa, seu cultivo se restringia a estufas e seu consumo às classes altas. Atualmente, é um alimento acessível e popular.

Motivos para colocar o abacaxi no cardápio

Essa fruta concentra fibras, vitaminas C, A, E e do complexo B, além de minerais importantes como potássio, magnésio, manganês e ferro.

Entre os componentes, o destaque é a bromelaína, enzima que auxilia a digestão, tem ação anti-inflamatória, ajuda a reduzir inchaços e pode atuar no tratamento da osteoporose.

Estudos apontam que também colabora na recuperação física, no bem-estar de quem sofre com dores articulares e no controle de gordura no fígado e do colesterol.

O consumo frequente fortalece o sistema cardiovascular. O potássio regula a pressão, enquanto antioxidantes protegem os vasos sanguíneos.

Já as vitaminas reforçam a imunidade, favorecem pele e cabelo e garantem mais disposição diária. Outro ponto positivo é o baixo teor calórico: cerca de 50 kcal a cada 100 gramas.

Por isso, é indicado para pessoas com problemas digestivos, praticantes de esportes e indivíduos que buscam cuidar do coração. Porém, por conter açúcares simples, diabéticos precisam consumir com cautela.

Além disso, por ser ácido, pode causar irritação em quem tem sensibilidade estomacal.

Maneiras de aproveitar o abacaxi

Na cozinha, o abacaxi é extremamente versátil e combina com diferentes receitas. Consumido fresco, basta descascar, retirar o miolo e cortar em pedaços.

Pode ser servido como lanche leve ou em saladas de frutas. Também fica ótimo no café da manhã, junto a iogurte, aveia ou granola. Outra alternativa é preparar sucos refrescantes, perfeitos para dias quentes.

Em pratos salgados, harmoniza bem com aves e carne suína, trazendo equilíbrio e toque tropical. Pode ser grelhado e usado em espetinhos. A fruta também ficou famosa como cobertura de pizza, combinação que gera opiniões divididas.

Na culinária asiática, aparece em molhos agridoces que acompanham arroz ou massas. Já nas sobremesas, é usado em tortas, bolos, sorvetes e até na versão desidratada, servindo de opção mais saudável que doces industrializados.

Vale lembrar que a versão em calda, apesar de prática, não preserva os mesmos nutrientes do abacaxi fresco, já que recebe açúcar e perde parte de suas propriedades.

