SAIBA DETALHES

Alô, Lolovers! Beleza Fatal ganha segunda temporada com vistoria de Silvio de Abreu

Novela do HBO Max virou febre no Brasil e segunda temporada já está em desenvolvimento

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:49

"Beleza Fatal" foi sucesso na TV e redes sociais Crédito: Reprodução

Lolovers ela vai voltar! Quem estava com saudade do jeito excêntrico, divertido, espalhafatoso e com uma pitada de maldade de Lola (Camila Pitanga)? “Beleza Fatal” foi um sucesso e gerou comoção dos fãs nas redes sociais após o fim, mas acalmem o coração dos fãs do Lollaland.



Beleza Fatal 1 de 12

A personagem que já se tornou uma das mais icônicas do universo da teledramaturgia no streaming vai voltar. O autor Silvio de Abreu fechou contrato para retorno a HBO Max para supervisionar uma nova temporada de “Beleza Fatal”, novela escrita pelo famoso autor Raphael Montes.

No entanto, ainda não há confirmação sobre o envolvimento de Montes na fase inédita da trama, de acordo com fontes ouvidas pela revista Veja. Silvio de Abreu foi contratado pela plataforma de streaming para supervisionar “Beleza Fatal” até deixar o cargo em março de 2023, meses antes da novela começar a ser gravada.

A trama segue a jornada de vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola. Filha de Cléo (Vanessa Giácomo), ela viu a mãe ser presa injustamente por causa de um crime cometido por Lola, prima dela. A mãe de Sofia chegou a ser morta na cadeia a mando da vilã.