Alô, Lolovers! Beleza Fatal ganha segunda temporada com vistoria de Silvio de Abreu

Novela do HBO Max virou febre no Brasil e segunda temporada já está em desenvolvimento

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:49

"Beleza Fatal" foi sucesso na TV e redes sociais Crédito: Reprodução

Lolovers ela vai voltar! Quem estava com saudade do jeito excêntrico, divertido, espalhafatoso e com uma pitada de maldade de Lola (Camila Pitanga)? “Beleza Fatal” foi um sucesso e gerou comoção dos fãs nas redes sociais após o fim, mas acalmem o coração dos fãs do Lollaland.

