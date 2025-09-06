Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete oficializa namoro com César neste sábado (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:00
No capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar neste sábado (6), Odete assume oficialmente seu namoro com César e confidencia a Celina que Estéban está de volta ao Brasil.
Raquel compartilha com Ivan seus planos de transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato, por sua vez, conversa com Sardinha sobre a criação de uma revista para a Tomorrow.
César Ribeiro e Odete Roitmann
Maria de Fátima descobre, através de Marina, que César vai se casar com Odete, aumentando as tensões entre os personagens. Afonso se recusa a voltar ao hospital e continuar o tratamento enquanto não há um doador disponível. Prevendo possíveis armações de Odete, Ana Clara começa a reunir fotos e vídeos com Leonardo como forma de proteção.
Enquanto isso, a campanha da Paladar faz sucesso, e Aldeíde e André decidem alugar um apartamento, informando Poliana sobre a mudança. O capítulo ainda reserva um encontro inesperado: Afonso, acompanhado de Solange, Renato e Sardinha, se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio em um restaurante, gerando suspense e tensão.