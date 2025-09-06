Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete oficializa namoro com César neste sábado (6)

Capítulo traz surpresas, decisões importantes e encontros inesperados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:00

César Ribeiro e Odete Roitmann
César Ribeiro e Odete Roitmann Crédito: Reprodução

No capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar neste sábado (6), Odete assume oficialmente seu namoro com César e confidencia a Celina que Estéban está de volta ao Brasil.

Raquel compartilha com Ivan seus planos de transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato, por sua vez, conversa com Sardinha sobre a criação de uma revista para a Tomorrow.

César Ribeiro e Odete Roitmann

César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução
1 de 6
César Ribeiro e Odete Roitmann por Reprodução

Maria de Fátima descobre, através de Marina, que César vai se casar com Odete, aumentando as tensões entre os personagens. Afonso se recusa a voltar ao hospital e continuar o tratamento enquanto não há um doador disponível. Prevendo possíveis armações de Odete, Ana Clara começa a reunir fotos e vídeos com Leonardo como forma de proteção.

Enquanto isso, a campanha da Paladar faz sucesso, e Aldeíde e André decidem alugar um apartamento, informando Poliana sobre a mudança. O capítulo ainda reserva um encontro inesperado: Afonso, acompanhado de Solange, Renato e Sardinha, se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio em um restaurante, gerando suspense e tensão.

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp

Dia do Sexo: veja 50 mensagens para mandar pelo WhatsApp
Imagem - Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'

Cacau Protásio expõe traição e dispara: 'Vou ficar atrás de moleque?!'
Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista
01

Policial rodoviário federal morre em serviço após ser atropelado enquanto tirava animais da pista

Imagem - Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha
02

Truque caseiro elimina sujeira do box do chuveiro em 1 minuto usando produto de cozinha

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
03

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96

Imagem - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação
04

Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação