LUTO

Robert Benton, diretor vencedor do Oscar, morre aos 92 anos

Ele colaborou em Bonnie e Clyde e dirigiu Kramer vs. Kramer

Robert Benton, diretor que venceu o Oscar por Kramer vs. Kramer, morreu no último domingo (11/5) aos 92 anos. Ele estava em sua casa, localizada em Manhattan.>

A notícia foi divulgada nesta terça-feira (13/5) por Marisa Forzano, sua assistente e empresária, segundo informações do The New York Times.>