Roberto Cabrini puxa ex-atriz da Globo pelo braço ao vivo e causa climão ao vivo na Record

Atitude desagradou aos internautas

Durante o programa, o apresentador corrigiu Carolina Ferraz e segurou a colega pelo braço, orientando que ele lesse o que estava escrito no teleprompter. O momento aconteceu antes de um intervalo. "A nossa descontraída [apresentadora esportiva] Paloma Tocci já está em processo de aquecimento e vem com tudo daqui a pouco, não é Carol?", disse Cabrini>

Carolina Ferraz, em seguida, complementou. "É verdade. Ela vem com tudo daqui a pouco, mas isso, vocês só vão assistir no próximo bloco. A gente volta já", disse. Nesse momento, Cabrini foi grosseiro com a colega. "Corinthians e Palmeiras...Antes, a gente tem que anunciar que 'Corinthians e Palmeiras, faz os ajustes'... Pode ler!", disse enquanto segurava o braço de Carolina Ferraz.>