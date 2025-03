ACHA PARECIDO?

'Meu Deus, são dois?': 'Gêmeos', Eduardo Sterblitch e Allan Souza Lima confundem fãs

Apesar da semelhança física, carreira dos dois é bem diferente

Não é raro ver a confusão acontecendo. Toda vez que Allan Souza Lima aparece nos noticiários, a mente dos internautas 'explode'. "Meu Deus, como assim ele não é Eduardo Sterblitch? Agora nunca vou saber se a novela que eu assistia era com Allan ou Edu", brincou uma moça ao ver que o ator tinha assumido um romance com Débora Nascimento.>