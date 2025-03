GRATIDÃO

'Meu médico me chama de 'milagre': Simony emociona ao falar sobre luta contra o câncer

A cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em 2022 e compartilhou sua jornada contra o câncer

A cantora Simony comoveu o público ao compartilhar sua jornada contra o câncer no intestino durante sua participação no Domingão com Huck neste domingo (23). Diagnosticada com a doença em agosto de 2022, ela relembrou os desafios do tratamento e celebrou a vitória ao entrar em remissão há cerca de um ano e meio.>

Ao longo do tratamento, a cantora enfrentou sessões intensas de quimioterapia e 33 aplicações de radioterapia, além de um procedimento inovador com imunoterapia. O processo não foi fácil, e Simony relembrou momentos difíceis, como a perda dos pelos do corpo, incluindo cabelo e cílios. No entanto, a resposta positiva ao tratamento trouxe esperança. "Meu médico sempre me chama de 'milagre', e eu realmente me sinto assim. Sempre tive muita fé e acreditei que venceria essa batalha", afirmou.>