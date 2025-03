AMOR DEPOIS DOS 60

Nunca é tarde para amar: Veja famosos que encontraram o amor na terceira idade

Amado Batista, Ana Maria Braga, Lulu Santos são só alguns dos artistas que provaram como é possível viver grandes histórias mesmo depois dos 60

Famosos que se apaixonaram na maturidade

A apresentadora, Ana Maria Braga (75), viveu um grande amor ao lado do jornalista Fábio Arruda (54), com quem estava desde 2022, embora o relacionamento só tenha sido assumido publicamente em 2023. Infelizmente, Fábio faleceu em setembro de 2024, aos 54 anos. Mesmo com a perda, Ana Maria sempre destacou a importância de se permitir amar em qualquer fase da vida. "Às vezes, as pessoas se surpreendem ao saber que me apaixonei aos 75 anos. Mas, sinceramente, me sinto com 20 anos", disse ela na época.>