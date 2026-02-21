CRIME

Roblox é processada e será investigada por facilitar acesso de pedófilos

Roblox está sendo processada nos Estados Unidos sob acusação de falhar na proteção de crianças

MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:41

A Roblox Corporation está sendo processada pelo Condado de Los Angeles sob a acusação de falhar na proteção de crianças contra comportamentos predatórios na plataforma.

A ação judicial, apresentada nessa quinta-feira (19/2), contesta a imagem pública da empresa de oferecer um “espaço digital seguro para a criatividade”. Segundo o processo, “na realidade, [a plataforma] é um ambiente on-line inseguro que se tornou um terreno fértil para predadores”.