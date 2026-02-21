Roblox é processada e será investigada por facilitar acesso de pedófilos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:41
A Roblox Corporation está sendo processada pelo Condado de Los Angeles sob a acusação de falhar na proteção de crianças contra comportamentos predatórios na plataforma.
A ação judicial, apresentada nessa quinta-feira (19/2), contesta a imagem pública da empresa de oferecer um “espaço digital seguro para a criatividade”. Segundo o processo, “na realidade, [a plataforma] é um ambiente on-line inseguro que se tornou um terreno fértil para predadores”.
