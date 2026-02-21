Acesse sua conta
Roblox é processada e será investigada por facilitar acesso de pedófilos

Roblox está sendo processada nos Estados Unidos sob acusação de falhar na proteção de crianças

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:41

A Roblox Corporation está sendo processada pelo Condado de Los Angeles sob a acusação de falhar na proteção de crianças contra comportamentos predatórios na plataforma.

A ação judicial, apresentada nessa quinta-feira (19/2), contesta a imagem pública da empresa de oferecer um “espaço digital seguro para a criatividade”. Segundo o processo, “na realidade, [a plataforma] é um ambiente on-line inseguro que se tornou um terreno fértil para predadores”.

Veja os protestos de usuários no Roblox

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

