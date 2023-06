Rodrigo Hilbert viraliza ao conhecer cachorro famoso em universidade baiana

O apresentador Rodrigo Hilbert viralizou nas redes sociais mais uma vez, mas não por demonstrar mais alguma habilidade. Dessa vez, foi um encontro inusitado na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia.



Gravando mais uma temporada do programa Tempero de Família, da GNT, ele conheceu uma estrela da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), o cachorro Fabricio Malvadão.



O encontro foi registrado pelo perfil do pet, no Instagram. "Bom, primeiramente quero agradecer a todos os meus fãs da Uesc, e também quero agradecer a mim mesmo, pois sou incrível, e em último lugar quero agradecer ao meu querido fã que veio prestar homenagem a mim, Rodrigo Hilbert", dizia a legenda do post.