Confira a previsão do tempo para este domingo (26) em Salvador

Probabilidade de chuva é de apenas 30%

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:00

Rajadas de vento no Farol da Barra
Rajadas de vento no Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O domingo (26) deve ser de tempo mais firme em Salvador. A previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, com baixa chance de chuva - apenas 30% ao longo do dia.

A temperatura deve subir um pouco, com mínima de 21°C e máxima de 31°C. Os ventos também ganham um pouco mais de força, podendo alcançar 27 km/h.

Apesar do sol, o alerta permanece para a radiação: o índice UV segue acima de 11, classificado como extremo. Protetor solar, chapéu, óculos e reposição de líquidos são indispensáveis, principalmente no horário de maior incidência.

A Codesal reforça que, diante de qualquer situação de risco, o cidadão pode acionar o órgão pelo telefone 199.

