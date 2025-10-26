Confira a previsão do tempo para este domingo (26) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:00
O domingo (26) deve ser de tempo mais firme em Salvador. A previsão aponta céu claro a parcialmente nublado, com baixa chance de chuva - apenas 30% ao longo do dia.
A temperatura deve subir um pouco, com mínima de 21°C e máxima de 31°C. Os ventos também ganham um pouco mais de força, podendo alcançar 27 km/h.
Apesar do sol, o alerta permanece para a radiação: o índice UV segue acima de 11, classificado como extremo. Protetor solar, chapéu, óculos e reposição de líquidos são indispensáveis, principalmente no horário de maior incidência.
A Codesal reforça que, diante de qualquer situação de risco, o cidadão pode acionar o órgão pelo telefone 199.