ACERTARIA A PRONÚNCIA?

Ronda Rousey dá à luz e nome do bebê assusta: 'É impossível de pronunciar'

Essa é a segunda filha da atleta

Lenda do UFC, a lutadora Ronda Rousey teve sua segunda filha. Até aí, tudo bem. O 'problema' é o nome do bebê, que deixou os fãs da atleta completamente confusos.

“A nossa garotinha chegou ao mundo durante uma tempestade; em meio a uma cidade pegando fogo; muito grata por ela estar sã e salva Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne “, escreveu a ex-campeã peso galo (até 61,2 kg) do UFC.

Ronda deu à luz na noite da última quinta-feira (9). O bebê é fruto do relacionamento com o também ex-lutador do Ultimate Travis Browne.