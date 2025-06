AUTOMOTOR

Saiba como comprar um carro usado confiável

Alguns pontos devem ser analisados para garantir a qualidade do automóvel, saiba quais

Publicado em 4 de junho de 2025 às 17:30

Veja dicas para avaliação de carros usados Crédito: Freepik

Comprar um carro novo virou um verdadeiro desafio no Brasil, com preços que afastam muitos do sonho do zero-quilômetro. Felizmente, o mercado de veículos usados surge como uma alternativa inteligente, permitindo acesso à mobilidade com investimento significativamente menor, uma excelente opção para quem busca economizar. >

Mas atenção: adquirir um seminovo exige uma cautela extra e muita diligência do comprador. É fundamental seguir dicas essenciais e realizar verificações detalhadas antes de fechar qualquer negócio, garantindo tranquilidade e evitando surpresas desagradáveis no futuro.>

Um processo de avaliação minuciosa é a chave para uma aquisição segura. Desde a inspeção visual até a análise da documentação, cada etapa deve ser observada com atenção para assegurar que o veículo atenda às suas expectativas e não se transforme em um problema. O influenciador Danilo Deivid explica em suas redes sociais quais pontos devem ser observados em carros usados>

Inspeção vai além da lataria

O sucesso na compra de um carro usado depende da diligência do comprador. Não se prenda apenas à aparência superficial do veículo. É crucial investigar a fundo todo o histórico e as condições mecânicas para evitar problemas futuros e garantir sua paz de espírito na estrada.>

O raio-x completo do carro

O primeiro e mais vital passo é realizar um verdadeiro raio-x detalhado no veículo. Uma inspeção minuciosa é crucial para identificar qualquer problema oculto. Você precisa garantir que o carro esteja em ótimas condições para o seu uso diário, sem riscos inesperados.>

Analise a carroceria em busca de amassados, arranhões ou sinais de batidas antigas. Observe também a presença de ferrugem ou reparos malfeitos. A cor uniforme da pintura e o alinhamento das peças já dão uma boa ideia do cuidado do antigo proprietário.>

Não esqueça de checar o interior do veículo. Bancos rasgados, por exemplo, podem ser reparados com fita adesiva de couro, mas é bom saber a condição original. Verifique painel, portas e teto, buscando desgastes excessivos ou danos que comprometam o conforto.>

A mecânica é fundamental

A mecânica é vital. Fique atento a barulhos estranhos no motor, vazamentos ou fumaça. Uma boa dica é ligar o carro frio e observar como ele se comporta. Um veículo que não pega de primeira ou acelera sozinho já sinaliza um alerta sério para o comprador.>

Danilo sugere que ops compradores fiquem atentos aos seguintes pontos antes de comprar um carro: >

Líquido de arrefecimento: ele deve estar claro e sem resíduos. Caso esteja escuro, pode ser um sinal de oxidação do motor.>

Vareta de óleo: o óleo deve estar claro. Caso esteja esbranquiçado, pode ser um alerta para mistura de água e óleo>

Escapamento: acelere e veja se há fumaça. Caso saia uma fumaça preta, é possível que o carro esteja com problemas no motor. Passe o dedo no escapamento, caso haja uma borra preta, significa que há problemas no motor.>

Pneus: Olhe o estado e se o kit de reparo de macarrão para pneu está completo e funcionando.>