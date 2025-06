SAÚDE

Saiba o que acontece dentro dos folículos capilares quando os fios começam a ficar brancos

Descoberta de pesquisadores pode ser a chave para frear o surgimento dos cabelos grisalhos

Publicado em 30 de junho de 2025 às 05:00 - Atualizado em 20 minutos

O aparecimento dos cabelos brancos sempre foi visto como um sinal inevitável do envelhecimento. Entretanto, uma nova pesquisa publicada pela BBC revelou que a razão para o surgimento dos fios grisalhos pode estar em um mecanismo específico dentro do folículo capilar: células que perdem a capacidade de se mover e, com isso, deixam de produzir pigmento. >

Essa descoberta oferece uma nova perspectiva sobre o processo de envelhecimento dos cabelos. Ao entender que o problema não está necessariamente na morte das células, mas sim na sua imobilização, a ciência dá um passo importante rumo a possíveis intervenções que podem retardar ou até evitar o surgimento dos cabelos brancos.>

Como os fios perdem sua cor

A pigmentação do cabelo depende de células chamadas melanócitos, que se originam de células-tronco localizadas no folículo capilar. Elas precisam se deslocar para regiões específicas do folículo, onde se transformam nas células produtoras de melanina, o pigmento que dá cor aos fios.>

Quando, por algum motivo, essas células deixam de se mover, ficam presas em regiões onde não recebem mais os sinais necessários para se transformar em melanócitos. Assim, o cabelo cresce sem pigmento, assumindo a coloração branca ou acinzentada, típica do envelhecimento.>

Envelhecimento celular e bloqueio de movimento

O estudo revelou que, à medida que o cabelo passa por ciclos de crescimento, as células-tronco vão perdendo a capacidade de se movimentar dentro do folículo. Esse bloqueio as impede de realizar sua função, que é produzir melanócitos capazes de gerar pigmento.>

Esse fenômeno não ocorre por morte celular, mas sim por uma falha no mecanismo que permite o deslocamento interno das células. Isso sugere que, se a mobilidade for restaurada, seria possível prevenir ou até reverter o surgimento dos cabelos brancos.>

O futuro dos tratamentos capilares

Essa descoberta abre caminho para o desenvolvimento de tratamentos que possam reativar o movimento das células dentro do folículo. A ideia seria criar terapias que permitam que as células retomem sua capacidade de se transformar e produzir melanina, mantendo assim a cor natural dos cabelos.>

Apesar de ser uma possibilidade para o futuro, essa linha de pesquisa também contribui para um entendimento mais profundo de como o envelhecimento afeta não só os cabelos, mas todo o funcionamento celular do organismo humano.>

Hábitos que ajudam a retardar os cabelos brancos

Além das questões biológicas, o estilo de vida continua exercendo influência importante no aparecimento dos cabelos brancos. Manter uma dieta rica em antioxidantes, evitar o estresse crônico, não fumar e praticar atividades físicas são atitudes que ajudam a preservar a saúde das células do corpo, inclusive as do folículo capilar.>