GENTE COMO A GENTE

Saiba o que Demi Moore fez para 'superar' derrota no Oscar: 'Roubada'

Artista, que concorria na mesma categoria de Fernanda Torres, perdeu o prêmio de melhor atriz para Mikey Madison

A imagem foi postada por Tallulah Willis, filha da atriz com o também ator Bruce Willis. No clique, Demi aparece de roupão, sorridente, com sua cachorrinha, a pequena Pilaf, no colo. "Minha vencedora", escreveu Tallulah.>