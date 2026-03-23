Saiba por onde andam os atores de Hannah Montana

Após anos, os personagens da série trilharam caminhos distintos entre o cinema, a música e a vida pessoal

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:53

Hannah Montana fez sucesso nos anos 2000 Crédito: Divulgação | Disney +

Um dos maiores ícones do pop, Miley Cyrus voltou aos holofotes. A cantora apareceu nas redes sociais vestida de Hannah Montana novamente e chamou atenção dos fãs, por causa do especial “The Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

O especial em comemoração aos 20 anos da série, com estreia marcada para esta terça-feira, 24 de março, promete nostalgia, incluindo números músicas inéditos. Em um teaser divulgado pelo Disney +, a artista, que tinha apenas 13 anos quando estreou a série, revisitou cenários da casa de Malibu e entoou os versos de “This Is The Life”, clássico de 2006.

A série “Hannah Montana”, que foi fenômeno entre 2006 e 2011, chegou a ser exibida na TV Globo, mostra a trajetória da dupla de Miley Stewart. Ao longo de quatro temporadas, o público acompanhou o desafio da protagonista em equilibrar o anonimato escolar com a fama internacional de seu alter ego. O sucesso teve quatro temporadas, que se expandiu para o cinema com o lançamento de “Hannah Montana: O Filme”, em 2009.

Após anos, os personagens da série trilharam caminhos distintos entre o cinema, a música e a vida pessoal. Saiba como está o elenco hoje em dia:

Jason Earles (Jackson) continuou colaborando com a Disney em projetos como “Os Guerreiros Wasabi” e a série “High School Musical” por Divulgação e Reprodução | Instagram
Robby Ray Stewart se manteve fiel as suas raízes na música country. Depois do sucesso de “Old Twon Road”, com Lil Nas X, em 2019, o cantor tem uma relação estável com a filha, após divórcio de Tish Cyrus por Reprodução | Disney Channel e Reprodução | Instagram
Mitchell Musso (Oliver), depois de protagonizar “Par de Reis”, enfrentou questões pessoais que o afastaram de grandes produções, focando hoje em dia em projetos independentes e dublagem por Divulgação e Reprodução | Instagram
Aos poucos, Moises Arias foi se afastando do estereótipo infantil para atuar em filmes aclamados como “The Kings of Summer” e “A Cinco Passos de Você”. Hoje o ator divide o tempo entre atuação e a carreira na fotografia por Divulgação e Reprodução | Instagram
Emily Osment que interpretou Lilly Truscott, hoje com 34 anos, consolidou carreira em comédias adultas e está em destaque na TV americana. Estrelou “Young Sheldon” e hoje estrela o spin-off “Georgie” e “Mandy: Seu Primeiro Casamento”, no HBO Max. por Reprodução | Redes Sociais
Além de celebrar os 20 anos de Hannah Montana com um especial exclusivo, Miley ganhou seus primeiros Grammys em 2024, e se consolidou como uma das vozes mais respeitadas de sua geração e apoiou novos artistas. por Reprodução | Redes Sociais
