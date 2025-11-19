Saiba qual filme é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19/11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00
O ator Omar Sy se tornou conhecido pelo público brasileiro após estrelar a série policial Lupin, na Netflix. No entanto, o ator francês também é famoso por seu papel em “O Príncipe Esquecido”, lançado em 2019, no qual o ator dá vida a um pai que embarca no mundo dos contos para fazer a alegria da filha.
'O Príncipe Esquecido'
“O Príncipe Esquecido” é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19). No longa, Djibi, vivido por Omar, é um pai solteiro, que foi sempre foi herói das histórias que inventa para a filha, Sofia (Sarah Gaye).
Mas, ao chegar à adolescência, ela começa a criar seus próprios contos sem a presença dele. Agora, Djibi precisa encontrar um novo lugar no mundo real e no imaginário para continuar sendo o herói da vida da filha.
A Sessão da Tarde começa às 15h40, após a “Edição Especial” da novela “Terra Nostra”.