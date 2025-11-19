Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual filme é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19/11)

TV Globo exibe filme que caiu no gosto de todos os públicos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00

Sessão da Tarde é exibida após 'Edição Especial' de 'Terra Nostra'
Sessão da Tarde é exibida após 'Edição Especial' de 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução

O ator Omar Sy se tornou conhecido pelo público brasileiro após estrelar a série policial Lupin, na Netflix. No entanto, o ator francês também é famoso por seu papel em “O Príncipe Esquecido”, lançado em 2019, no qual o ator dá vida a um pai que embarca no mundo dos contos para fazer a alegria da filha.

'O Príncipe Esquecido'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 8
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Leia mais

Imagem - 4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Imagem - Filme dirigido por cineasta baiano é grande aposta na temporada de premiações

Filme dirigido por cineasta baiano é grande aposta na temporada de premiações

Imagem - 4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

“O Príncipe Esquecido” é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19). No longa, Djibi, vivido por Omar, é um pai solteiro, que foi sempre foi herói das histórias que inventa para a filha, Sofia (Sarah Gaye).

Mas, ao chegar à adolescência, ela começa a criar seus próprios contos sem a presença dele. Agora, Djibi precisa encontrar um novo lugar no mundo real e no imaginário para continuar sendo o herói da vida da filha.

A Sessão da Tarde começa às 15h40, após a “Edição Especial” da novela “Terra Nostra”.

Leia mais

Imagem - Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

Nova licença-paternidade: 7 aspectos que você precisa conhecer

Imagem - Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Dia Mundial do Diabetes: veja as causas e como prevenir essa doença

Imagem - Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Cachos definidos: 5 dicas para realçar a curvatura do cabelo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Essas são as melhores frutas para quem quer emagrecer com saúde

Essas são as melhores frutas para quem quer emagrecer com saúde
Imagem - Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta quarta-feira (19)

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta quarta-feira (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
01

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
02

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
03

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Imagem - Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas
04

Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas