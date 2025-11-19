VIRALIZOU

Influenciadora aponta 'várias bizarrices' e diz que Ariana Grande pode ser vítima de 'maldição': 'Fragilidade esquisita'

Carol Capel falou sobre 'estranhezas' envolvendo a artista na divulgação de Wicked; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:26

Carol Capel e Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram

O comportamento de Ariana Grande na divulgação da segunda parte do filme Wicked tem viralizado nas redes sociais. Atitudes da artista em coletivas de imprensa e sessões especiais estão chamado a atenção dos fãs, e uma influenciadora chegou a levantar a hipótese de que ela poderia estar sob uma "maldição".

Carol Capel, que se descreve como "estudante do oculto", publicou um vídeo analisando a postura de Ariana Grande e de Cynthia Erivo, as protagonistas do longa que estreia na próxima quinta-feira (20). Segundo a criadora de conteúdo, a cantora e atriz de 32 anos poderia estar sendo alvo de algum tipo de "magia".

"Essa semana tá viralizando um monte de vídeo da Ariana Grande com a Cyntha Erivo. Vocês viram o que rolou aqui? Um homem, muito animado, pega a mão da Ariana e começa a chacoalhar, aí a Cynthia intervém e olha a tremedeira da Ariana", falou Capel ao repercutir uma entrevista das atrizes.

Em outro momento, ela comenta um vídeo de Ariana e Cynthia em Singapura, durante a divulgação de Wicked: Parte 2. Na ocasião, um invasor identificado como o australiano Johnson Wen, de 26 anos, pulou a barreira de segurança e correu em direção a Grande e a abraçou enquanto ela caminhava pelo tapete amarelo com o elenco de Wicked. Erivo interveio para afastar Wen da artista, que parecia em choque, antes que os seguranças o imobilizassem. O homem foi condenado a 9 dias de prisão por perturbação da ordem pública.

"De repente, um seguidor vem e abraça ela. Percebam a reação da Cynthia ao ver a situação: ela agiu antes que os seguranças pudessem agir", observou Carol.

"Isso não é de hoje. Desde que elas estão fazendo essas coletivas de imprensa sobre esse novo filme delas juntas, várias bizarrices tem aparecido. A gente não pode negar que a Ariana mudou drasticamente depois de Wicked. O que as pessoas estão achando estranho é essa fragilidade esquisita da Ariana Grande", acrescentou a influenciadora.

A criadora de conteúdo também apontou uma mudança de comportamento de Ariana. "Ela age e se comporta como se fosse uma criancinha e tem sempre alguém tomando conta dela. Olha que infantilizada a imagem dela. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Olha a aparência da Ariana, isso não é normal. Minhas suspeitas têm a ver com uma maldição desse filme que elas fizeram", comentou.

"Me incomoda muito o fato da Cynthia estar sempre tocando na Ariana Grande. Sabe o que parece? Comando de hipnose. Quem manja de hipnose sabe exatamente o que eu estou falando. É como se o magista estivesse controlando a pessoa que está sob efeito da magia", seguiu.