Saiba qual o salário de William Bonner para apresentar o Jornal Nacional

Jornalista teria recusado proposta de aumento milionário em meados de 2024

Elis Freire

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 20:35

William Bonner Crédito: Reprodução / TV Globo

O jornalista William Bonner ganha mensalmente R$ 900 mil para apresentar o Jornal Nacional da TV, segundo informações do colunista André Romando, do Observatório da TV. Já Alessandro Lo-Bianco, da Rede TV! diz que a média do salário do jornalista era de R$ 800 mil, mas agora gira em torno de R$ 1 milhão. >

Em junho de 2024, o colunista do programa “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, informou que o âncora do Jornal Nacional recusou uma proposta de R$ 2,5 milhões de aumento no seu contrato com a TV Globo.>



Aposentadoria próxima?>

Lo-Bianco também especula que o âncora do maior telejornal do país deve sair da Globo em breve e se aposentar. Segundo o jornalista, Bonner pretende ficar mais próximo de sua família e tem planos de morar em outro país. >

Bonner admitiu recentemente que já pensa no descanso merecido após quase 40 anos de carreira. Durante os Melhores do Ano de 2024, realizado em dezembro, o jornalista conversou com Hugo Gloss sobre os rumores de sua aposentadoria.>