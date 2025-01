ATOR TIKTOKER

Lázaro Ramos faz ranking dos melhores cantores da MPB e se decepciona com resultado; assista

Ator 'rankeou' nomes como Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola, Alceu Valença

Lázaro Ramos divertiu os seus seguidores nesta quarta (22) ao participar de uma trend do TikTok em que precisava montar um ranking dos melhores cantores da MPB. Arrancando risos dos internautas com a brincadeira, o artista acabou frustrado com o resultado final da lista feita por ele próprio.>