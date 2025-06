GANHA BEM

Saiba qual o valor do salário de Louro Mané na Globo

Ator Fábio Caniatto garante salário fixo e bônus por ações de merchandising no Mais Você

O ator Fábio Caniatto, responsável por dar vida ao personagem Louro Mané no Mais Você, renovou seu contrato com a TV Globo por mais três anos. O novo vínculo vai até 2027, acompanhando a permanência de Ana Maria Braga à frente da atração matinal.>

Caniatto assumiu o papel em 2022, após a morte de Tom Veiga, intérprete do saudoso Louro José, em 2020. Desde então, vem conquistando o público com carisma, improviso e boa interação com a apresentadora.>