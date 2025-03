SOBRINHO DE ARTISTA

Saiba quem é Bento Sangalo, responsável por levar projeto inédito para trio de Veveta no Carnaval

Jovem detalhou sobre o empreendimento em entrevista ao Alô Alô Bahia

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de março de 2025 às 21:30

Com apenas 21 anos, Bento Sangalo chamou atenção e se destacou no Carnaval de Salvador em 2025 por seu talento no empreendedorismo. Sobrinho amado de Veveta e carregando sobrenome de estrela, o jovem atualmente mora em Boston, nos Estados Unidos, onde faz faculdade de Finanças. Apesar das fronteiras geográficas, a criatividade de Bento já é reconhecida na terra do dendê. >

Na folia deste ano, ele foi o produtor da primeira edição do IS Experience, projeto que convidou empresários de diferentes áreas para curtir o carnaval com Ivete Sangalo e possibilitar futuros empreendimentos na cidade. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Bento detalhou o processo. >

A proposta ousada funcionou assim: sem custo, os convidados eram recebidos em um ponto turístico da cidade, onde acontecia um aquecimento com direito a música, drinks e entrega de abadá e brindes. Em seguida, todos iam de van em direção aos circuitos do Carnaval para curtir a festa em cima do trio elétrico da dona do hit ‘O Verão Bateu em Minha Porta’. O encerramento ainda contava com jantar luxuoso e o encontro intimista com Veveta estava incluso.>

“Profissionalmente, foi um marco para mim. Além de ter sido meu primeiro Carnaval trabalhando com minha família, foi também a primeira vez que participei de um projeto de grande porte. O retorno foi extremamente positivo. Já estou com uma demanda imediata por novas edições da IS Experience“, declarou. >

Bento é filho de Cynthia Sangalo, irmã da estrela baiana. Para construir o projeto, ele comentou como a convivência com a família serviu de inspiração para se responsabilizar por todas as etapas, desde o planejamento até a logística do público. >

“Trabalhar com duas mulheres tão fortes e inspiradoras tem sido, sem dúvida, uma experiência transformadora. Estar no dia a dia da empresa ao lado da minha mãe me ensinou a importância da disciplina, da escuta ativa e da dedicação total aos detalhes. Ela cuida de cada projeto com um senso de responsabilidade que vai além do profissional“, confessou. >

Na entrevista, Bento também elogiou a força de Ivete. “Conviver e colaborar com ela é uma verdadeira aula sobre o que significa ser uma empresária completa. Poucos vêem a potência empreendedora, inovadora e revolucionária que existe por trás de tudo”, disse. >

Bento e Ivete Crédito: Reprodução