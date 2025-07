PETS

Salve seu pet do frio: faça uma roupinha em 10 minutos e sem gastar

Descubra como aquecer seu cachorro de forma econômica e criativa, sem costura

Cães de pequeno porte ou com pelagem curta sentem frio facilmente. A boa notícia é que você não precisa gastar fortunas ou ser um expert em costura para criar uma peça funcional e estilosa, ideal para os dias mais gelados.>

Fazer roupinhas sem costura é uma tendência crescente. Essa técnica não só economiza, como também permite reaproveitar camisetas, blusas de lã ou meias antigas. Isso reduz o consumo e promove a sustentabilidade no universo pet.>

Sem complicação

Para começar, escolha uma camiseta velha de algodão macio. Estenda-a em uma superfície plana e corte as mangas, ajustando o tamanho para as patas dianteiras do cachorro. Depois, acerte o comprimento para não atrapalhar seus movimentos.>