São João na Bahia 2026: confira os primeiros artistas confirmados

João Gomes, Simone Mendes, Maiara e Maraisa e outros estão entre os nomes anunciados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:00

O Carnaval mal acabou e já está todo mundo pensando naquele climinha gostoso de forró, fogueira e amendoim cozido. Ainda faltam quatro meses para o São João, mas para quem quiser ir se planejando, já foram divulgadas algumas informações sobre quem vai animar a festa no interior do estado. 

O São João na Bahia começou a divulgar parte da programação dos festejos juninos em três dos principais destinos do interior do estado. Os primeiros nomes confirmados reforçam o peso do evento em 2026 e misturam forró tradicional, piseiro, sertanejo e arrocha.

Em Cruz das Almas, um dos destinos mais procurados do São João baiano, estão confirmados Mestrinho, João Gomes, Mastruz com Leite, Pablo e Rey Vaqueiro. A cidade é conhecida por reunir grandes públicos e manter viva a tradição nordestina com forte presença do forró.

Já em Jequié, a programação anunciada inclui Simone Mendes, João Gomes, Pablo e Toque Dez. O município, que nos últimos anos tem investido em grandes estruturas de palco e atrações nacionais, aposta em um line-up que dialoga com diferentes públicos.

Em Santo Antônio de Jesus, outro polo tradicional da festa junina no estado, os nomes divulgados são Maiara e Maraisa, João Gomes e Dorgival Dantas. A cidade costuma atrair visitantes de diversas regiões da Bahia e de estados vizinhos durante o período.

Os anúncios foram feitos nas redes sociais do São João na Bahia, com a promessa de que novas atrações ainda serão confirmadas nas próximas semanas. O São João é uma das principais festas populares da Bahia, movimenta a economia local, fortalece o turismo e mantém viva uma das tradições culturais mais fortes do Nordeste, com bandeirolas, comidas típicas e muito forró até o amanhecer.

