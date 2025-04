CURIOSIDADE

Se a água do mundo acabar, podemos usar a do mar?

Entenda Com a possibilidade da água potável acabar, surge uma dúvida: o processo de dessalinização da água do mar poderia ser uma alternativa?

Você já parou para pensar no que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? Os impactos promovidos pelo aquecimento global, o grande desperdício do recurso e o mau uso dos recursos naturais têm aumentado a chance de uma crise hídrica mundial. Com a possibilidade cada vez mais real da água potável acabar, surge uma dúvida: o processo de dessalinização da água do mar poderia ser uma alternativa? >