Sentir fome tarde da noite é um sinal claro que o corpo está dando sobre a sua dieta; veja o que fazer

Descubra por que assaltar a geladeira à noite pode ser uma necessidade real do seu corpo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:00

Crédito: Freepik

Muitas pessoas associam o hábito de comer à noite com a total ausência de força de vontade. Todavia, esse sinal pode estar ligado a processos orgânicos ou psicológicos.

Compreender o que o corpo tenta expressar ajuda a tomar decisões alimentares bem mais conscientes. O foco deve ser o cuidado constante com a sua saúde.

Necessidade de reposição

Ter fome no final do dia não deve ser interpretado como demonstração de fraqueza pessoal. Frequentemente, o corpo apenas avisa que precisa de combustível novo após a rotina.

Se você ignora o chamado, o risco de compulsão alimentar aumenta bastante nas horas seguintes. Por isso, veja essa necessidade como um processo natural do organismo.

Funcionamento biológico

O organismo possui uma lógica própria que responde ao total de energia gasta por você. Portanto, alimentar-se durante a madrugada integra o metabolismo e não merece punição.

Estabelecer horários fixos para as refeições melhora a digestão e facilita o reconhecimento dos sinais. Assim, a percepção da fome fica bem mais nítida diariamente.

Foco na alimentação

Aumentar a saciedade durante o dia é uma forma prática de evitar buscas por comida. Isso envolve o consumo de pratos nutritivos com fibras e proteínas adequadas.

Peixes e vegetais são exemplos que mantêm o estômago satisfeito por muito mais tempo. Refeições completas fornecem nutrientes que o corpo realmente exige para funcionar.

Alerta para o bem-estar

Observe se o seu desejo de comer surge como uma fuga para o estresse. Evitar que a alimentação vire uma muleta emocional é essencial para a saúde.

Se a frequência for alta, busque um médico para tratar a síndrome do comer noturno. Consultar um especialista permite descobrir o que está por trás do hábito.

