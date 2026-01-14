Sentir fome tarde da noite é um sinal claro que o corpo está dando sobre a sua dieta; veja o que fazer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:00
Muitas pessoas associam o hábito de comer à noite com a total ausência de força de vontade. Todavia, esse sinal pode estar ligado a processos orgânicos ou psicológicos.
Compreender o que o corpo tenta expressar ajuda a tomar decisões alimentares bem mais conscientes. O foco deve ser o cuidado constante com a sua saúde.
Comer tarde e assaltar a geladeira de madrugada para fazer lanche pode fazer mal
Ter fome no final do dia não deve ser interpretado como demonstração de fraqueza pessoal. Frequentemente, o corpo apenas avisa que precisa de combustível novo após a rotina.
Se você ignora o chamado, o risco de compulsão alimentar aumenta bastante nas horas seguintes. Por isso, veja essa necessidade como um processo natural do organismo.
O organismo possui uma lógica própria que responde ao total de energia gasta por você. Portanto, alimentar-se durante a madrugada integra o metabolismo e não merece punição.
Estabelecer horários fixos para as refeições melhora a digestão e facilita o reconhecimento dos sinais. Assim, a percepção da fome fica bem mais nítida diariamente.
Aumentar a saciedade durante o dia é uma forma prática de evitar buscas por comida. Isso envolve o consumo de pratos nutritivos com fibras e proteínas adequadas.
Peixes e vegetais são exemplos que mantêm o estômago satisfeito por muito mais tempo. Refeições completas fornecem nutrientes que o corpo realmente exige para funcionar.
Observe se o seu desejo de comer surge como uma fuga para o estresse. Evitar que a alimentação vire uma muleta emocional é essencial para a saúde.
Se a frequência for alta, busque um médico para tratar a síndrome do comer noturno. Consultar um especialista permite descobrir o que está por trás do hábito.