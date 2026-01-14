Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe filme do mesmos criadores de ‘Madagascar’ e ‘Shrek’ nesta quarta-feira (14 de janeiro)

Animação envolve a pré-história e virou sucesso do cinema

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde exibe animação que retrata a Idade da Pedra
Sessão da Tarde exibe animação que retrata a Idade da Pedra Crédito: Reprodução

A DreamWorks Animation é um estúdio de animação que criou vários sucessos do cinema como “Madagascar” e “Shrek”, além de também ter sido responsável pelo grande sucesso de “Os Croods”, que mostra a pré-história de forma divertida e engraçada.

Nesta quarta-feira (14), a Sessão da Tarde exibe “Os Croods 2 - Uma Nova Era”. No longa, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. No entanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bem Melhores, uma família que se considera melhor e mais evoluída.

'Os Croods 2 - Uma Nova Era'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Sessão da Tarde

