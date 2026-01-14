CURIOSIDADES

Fóssil de vômito revela espécie inédita que vivia na pré-história no Brasil

Pesquisa brasileira encontra réptil voador que vivia nos trópicos

K Kézia Loterio

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:00

Espécie de 110 milhões de anos usava dentes finos para se alimentar Crédito: Reprodução/Youtube

Uma relíquia esquecida em um museu revelou segredos incríveis sobre a pré-história do Brasil. Cientistas descreveram o Bakiribu waridza, uma espécie inédita de pterossauro que habitava o atual Nordeste brasileiro no passado.

Este animal voador viveu há cerca de 110 milhões de anos, em plena era dos dinossauros. Consequentemente, ele se torna o primeiro registro oficial de um pterossauro filtrador preservado em áreas tropicais.

A biologia da boca de pente

O nome da espécie faz referência direta ao seu mecanismo de alimentação muito peculiar. O Bakiribu waridza possuía centenas de dentes finos que funcionavam como um filtro biológico eficiente para sua sobrevivência.

Ele buscava pequenos crustáceos para se sustentar diariamente. Dessa forma, sua dieta era muito diferente daquela observada em outros grandes répteis voadores da mesma época.

Análise de um fóssil inusitado

A identificação só foi possível por meio do estudo detalhado de um raro vômito fossilizado. Pesquisadores notaram que um predador antigo engoliu o pterossauro e depois expeliu os restos, que ficaram preservados na rocha.

Este material estava armazenado há muito tempo sem despertar a atenção necessária dos peritos. Contudo, a análise recente do Grupo Santana revelou a presença de fósseis valiosos em seu interior mineralizado.

Relevância climática e evolutiva

Anteriormente, acreditava-se que pterossauros com esse perfil habitavam apenas regiões de clima frio. Todavia, a descoberta prova que eles também prosperaram no calor do ambiente tropical brasileiro há milhões de anos.