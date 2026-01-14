Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fóssil de vômito revela espécie inédita que vivia na pré-história no Brasil

Pesquisa brasileira encontra réptil voador que vivia nos trópicos

  • K
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:00

Espécie de 110 milhões de anos usava dentes finos para se alimentar
Espécie de 110 milhões de anos usava dentes finos para se alimentar Crédito: Reprodução/Youtube

Uma relíquia esquecida em um museu revelou segredos incríveis sobre a pré-história do Brasil. Cientistas descreveram o Bakiribu waridza, uma espécie inédita de pterossauro que habitava o atual Nordeste brasileiro no passado.

Este animal voador viveu há cerca de 110 milhões de anos, em plena era dos dinossauros. Consequentemente, ele se torna o primeiro registro oficial de um pterossauro filtrador preservado em áreas tropicais.

Santa Inês, a cidade dos dinossauros

Santa Inês, na Bahia por Divulgação
Dinossauro em Santa Inês por Reprodução/TV Bahia
Anilson Borges por Anilson Borges/Divulgação
Dinossauro em Santa Inês por Reprodução
Dinossauro em Santa Inês por Arquivo Pessoal
Dinossauro sendo transportado por Arquivo Pessoal
Dinossauro sendo transportado por Dinossauro
Dinossauro sendo transportado por Arquivo Pessoal
Santa Inês, Cidade dos Dinossauros por Acervo Pessoal
1 de 9
Santa Inês, na Bahia por Divulgação

A biologia da boca de pente

O nome da espécie faz referência direta ao seu mecanismo de alimentação muito peculiar. O Bakiribu waridza possuía centenas de dentes finos que funcionavam como um filtro biológico eficiente para sua sobrevivência.

Ele buscava pequenos crustáceos para se sustentar diariamente. Dessa forma, sua dieta era muito diferente daquela observada em outros grandes répteis voadores da mesma época.

Análise de um fóssil inusitado

A identificação só foi possível por meio do estudo detalhado de um raro vômito fossilizado. Pesquisadores notaram que um predador antigo engoliu o pterossauro e depois expeliu os restos, que ficaram preservados na rocha.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Fóssil encontrado no RS vai ajudar a entender a origem dos dinossauros

Fóssil de dinossauro é achado parcialmente exposto após enchentes no RS

Maior exposição de dinossauros da América Latina entra em reta final na capital baiana

Cientistas identificam nova espécie de dinossauro que viveu na Bahia há 130 milhões de anos

Este material estava armazenado há muito tempo sem despertar a atenção necessária dos peritos. Contudo, a análise recente do Grupo Santana revelou a presença de fósseis valiosos em seu interior mineralizado.

Relevância climática e evolutiva

Anteriormente, acreditava-se que pterossauros com esse perfil habitavam apenas regiões de clima frio. Todavia, a descoberta prova que eles também prosperaram no calor do ambiente tropical brasileiro há milhões de anos.

Esse novo dado ajuda a compreender melhor como esses animais evoluíram ao longo do tempo geológico. Com isso, o Araripe se consolida como um dos locais de descobertas científicas mais relevantes do mundo.

Tags:

Histórias Curiosas

Mais recentes

Imagem - Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’

Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’
Imagem - Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'
Imagem - O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador