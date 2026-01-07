Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe filme sobre alerta para crise climática nesta quarta-feira (7 de dezembro)

Filme traz reflexão sobre questões climáticas

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde é exibida após
Sessão da Tarde é exibida após "Terra Nostra" Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (7 de janeiro), a Sessão da Tarde exibe “Tempestade: Planeta em Fúria” (2017). No longa, a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima.

Apelidado de "Dutch Boy", este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson (Gerard Butler). Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max (Jim Sturgess).

'Tempestade: Planeta em Fúria'

Três anos depois, quando a coordenação do "Dutch Boy" está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é então convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração ao mesmo tempo em que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

