Sessão da Tarde exibe filme sobre criança com infância sofrida nesta terça-feira (24 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 24 de março de 2026 às 08:30
Apesar de elogios e da inteligência, crianças prodígios passam por uma infância também cercada de momentos tristes, como é o caso de Mary (Mckenna Grace), em “Um Laço de Amor”, filme de 2017, exibido na Sessão da Tarde nesta terça-feira (24).
No longa-metragem Frank Adler (Chris Evans) é um homem solteiro que cria sua jovem sobrinha Mary. Frank planeja oferecer uma vida escolar normal para a jovem de sete anos, mas os planos são frustrados quando as habilidades de matemática de Mary chamam a atenção da mãe de Frank, Evelyn (Lindsay Duncan). Ela possui outros planos para a neta, que podem separar Frank e Mary.
'Um Laço de Amor'
Sessão da Tarde é exibida por volta de 19h30, após o BATV.