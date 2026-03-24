FILME

Sessão da Tarde exibe filme sobre criança com infância sofrida nesta terça-feira (24 de março)

Filme mostra relação conturbada entre menina prodígio, seu tio e sua mãe interesseira

Felipe Sena

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:30

Sessão da Tarde exibe filme nesta terça Crédito: Divulgação

Apesar de elogios e da inteligência, crianças prodígios passam por uma infância também cercada de momentos tristes, como é o caso de Mary (Mckenna Grace), em “Um Laço de Amor”, filme de 2017, exibido na Sessão da Tarde nesta terça-feira (24).

No longa-metragem Frank Adler (Chris Evans) é um homem solteiro que cria sua jovem sobrinha Mary. Frank planeja oferecer uma vida escolar normal para a jovem de sete anos, mas os planos são frustrados quando as habilidades de matemática de Mary chamam a atenção da mãe de Frank, Evelyn (Lindsay Duncan). Ela possui outros planos para a neta, que podem separar Frank e Mary.

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