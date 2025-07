PETS

Seu cão pode ter câncer: saiba como identificar

Não ignore os alertas: veja quais sinais seu cão pode dar se tiver câncer

Onde o câncer mais aparece em cães

É vital saber que nem todo nódulo indica malignidade. A veterinária Fabiana Volkweis destaca a importância de múltiplos exames para um diagnóstico preciso. A observação regular do corpo do seu pet é crucial para identificar qualquer alteração anormal.>

Os sintomas variam de acordo com o tipo e localização do tumor. Na pele, observe nódulos evidentes, feridas que não saram, inchaço, aumento de temperatura e dor. Qualquer alteração repentina no comportamento ou na aparência física do seu cão merece investigação.>