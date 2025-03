VEM AÍ!

Seu Fifi no BBB 25: entenda como a nova dinâmica vai funcionar

Robô fofoqueiro vai revelar segredos, e o público poderá participar



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 1 de março de 2025 às 12:14

Tadeu explica dinâmica do robô Seu Fifi Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 25 terá a estreia de uma nova dinâmica bastante aguardada pelo público. Na noite de sexta-feira (28), o apresentador Tadeu Schmidt confirmou que o Seu Fifi, um robô que vai revelar os segredos dentro da casa, enfim vai aparecer no reality show. >

Ao longo do dia, o programa mexeu com o psicológico dos participantes ao mostrar imagens de robôs do BBB nas telas espalhadas pelos cômodos da casa, sem dar explicações para os confinados. "Eles nem desconfiam qual é a real intenção desse simpático robozinho. Mal sabem eles que se trata do nosso RoBBB Seu Fifi, um fofoqueiro de primeira", contou o apresentador.>

"Até agora, o Seu Fifi apenas ouviu. Mas nesta segunda-feira, ele vai contar as maiores fofocas desta edição", disse Tadeu, confirmando a estreia do Seu Fifi no BBB 25 para a próxima segunda-feira (3). O apresentador não deixou claro se o robô fará parte do Sincerão.>

O público vai participar da dinâmica do Seu Fifi votando em uma enquete no site ou no app oficial do reality show, que já está aberta, para escolher 6 pessoas que vão ouvir uma fofoca que foi dita sobre eles ao longo do programa.>