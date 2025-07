FITNESS

Conheça a bebida secreta de Arnold Schwarzenegger para manter o corpo sarado aos 77 anos

Conheça o shake com ovo e casca que mantém o astro ativo aos 77

Arnold Schwarzenegger, mesmo aos 77 anos, segue como um exemplo de vitalidade e forma física. Sua carreira estelar, que inclui papéis icônicos como em "O Exterminador do Futuro", sempre esteve atrelada à sua paixão e dedicação ao fisiculturismo.>

O ingrediente mais surpreendente? Um ovo inteiro, com a casca! Essa inclusão incomum do ovo, integralmente, é um dos pontos que mais chamam a atenção na receita do astro.>