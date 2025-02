DE VOLTA ÀS REDES

Silvio Almeida pede justiça após acusações de abuso sexual e declara: 'Tentaram me matar'

Entre as denúncias de abuso aparece o nome da ministra Anielle Franco

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 20:41

Silvio Almeida Crédito: Agência Brasil

Neste sábado (15), o ex-chefe do Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, retornou para as redes sociais e anunciou que voltará a trabalhar na produção de livros. O ex-ministro ainda criticou as denúncias de abuso sexual que recebeu enquanto integrava o governo Lula. >

"Tentaram me matar. Mas não deu certo […] E se morto levanta, acabou o velório. Nestes últimos meses tentaram me fazer esquecer quem eu realmente sou, quem eu fui e quem eu sempre quis ser. Tentaram apagar trinta anos de trabalho sério, de dedicação e de muita renúncia", legendou em postagem no Instagram.

Silvio foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro do ano passado após vir à tona acusações de assédio sexual de várias mulheres, entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. As denúncias foram feitas por meio da organização Me Too Brasil, especializada no combate à violência de gênero. >