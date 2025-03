SAÚDE

Sinais da velhice: pets ficam mais rabugentos com a idade, diz estudo

Pesquisa foi desenvolvida pela Universidade de Leeds, no Reino Unido

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de março de 2025 às 07:00

Cachorro Husky Crédito: Reprodução

Ainda que seja doloroso para os tutores, os animais também passam pelo processo de envelhecimento, trazendo não apenas consequências físicas, mas também emocionais. Assim como nós, os pets passam por mudanças comportamentais com o tempo, revela o estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido. >

A pesquisa analisou mais de 150 tipos de animais, incluindo cachorros, gatos, galinhas e pássaros, e descobriu que o envelhecimento está ligado a uma redução nas interações sociais. Isso acontece porque, com a idade, o sistema imunológico fica mais frágil. Então, se você já percebeu que seu pet está ficando menos sociável, sem saco para as visitas e brincadeiras, esse é o sintoma natural da velhice. >

Esse comportamento pode oferecer vantagens evolutivas, protegendo os bichinhos mais velhos de riscos como infecções, especialmente quando o sistema imunológico se torna mais vulnerável. De acordo com o Dr. Josh Firth, pesquisador líder do estudo publicado no Philosophical Transactions of the Royal Society, essa tendência à "anti-socialidade" pode ser entendida como um mecanismo natural de sobrevivência, auxiliando na preservação da saúde. >

Por exemplo, observou-se que pássaros domésticos mais velhos que interagem menos com seu grupo são menos suscetíveis a infecções por nematóides. Da mesma forma, gatos e cachorros tendem a diminuir o número de amizades com a idade, devido a interesses menos comuns com animais mais jovens. >

Contudo, o Dr. Josh Firth também enfatiza que o mau humor dos bichanos ao extremo pode sinalizar desconfortos e irritações quando chega a terceira idade. Josh lista alguns problemas físicos que faz os pets e outros animais chamarem a atenção dos donos através do humor, entre eles estão perda gradual da visão ou audição, alteração no sono, disfunção cognitiva e dores no corpo. >