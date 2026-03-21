Sorte do dia mostra que pendências se resolvem e mudanças inesperadas acontecem neste sábado (21)

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Felipe Sena
Publicado em 21 de março de 2026 às 08:00
Após cansaço social depois de enfrentar muitas críticas, pessoas pessimistas ou até mesmo frustradas com a vida, que transmitem essa energia negativa para outras pessoas, chega um momento de calmaria e tranquilidade. É o momento em que você para de ouvir vozes externas e começa a ouvir a voz de dentro.
É exatamente isso que o universo quer te mostrar neste sábado (21). Se passaram carnavais, verões e decepções e esse é o momento de agir, de deixar o silêncio dar lugar a ‘boca de sacola’ que quer falar tudo por aí, é momento de se resguardar, porque uma grande surpresa boa acontecerá na sua vida.
Sorte do dia
E não é surpresa ruim! A sorte do dia te mostra que seus esforços vão te mostrar que o futuro te recompensará, mas se atente: é preciso foco, força e determinação para não se dispersar e deixar levar novamente pelo pessimismo de gente que não quer te ver crescer. Pessoas para atrapalhar o caminho vão existir, mas a força de vencer tem que ser maior.