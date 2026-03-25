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Tarot aponta viradas e decisões importantes para os signos nesta quarta (25)

Carta do dia indica mudanças de rumo, oportunidades inesperadas e necessidade de agir com estratégia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 03:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta quarta-feira, 25 de março, revela a presença da carta A Roda da Fortuna, arcano que simboliza movimento, mudanças e reviravoltas inesperadas. Segundo especialistas, a energia do dia favorece viradas de cenário e situações que podem sair do controle — para melhor.

A Roda da Fortuna surge quando ciclos começam a se transformar. O que estava parado pode avançar, enquanto situações previsíveis podem ganhar novos desdobramentos. O dia pede flexibilidade para lidar com o inesperado.

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No campo profissional, oportunidades podem surgir de forma repentina, exigindo decisões rápidas. Já na vida financeira, há possibilidade de ganhos inesperados ou mudanças positivas relacionadas a dinheiro.

Na vida pessoal, o tarot indica encontros marcantes e acontecimentos que podem alterar planos. A carta reforça que o destino pode agir de maneira surpreendente.

Especialistas destacam que este é um momento de confiar no fluxo da vida, mas sem abrir mão da consciência nas escolhas.

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