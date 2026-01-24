Acesse sua conta
Tarot de sábado (24 de janeiro) indica surpresas e mudanças de rota para todos os signos

Movimentos astrológicos apontam um dia de revelações, decisões e oportunidades no amor, na vida social e no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00

Tarot e signos
Tarot e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado 24 chega com energia de movimento e abertura de caminhos. Segundo especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece encontros, convites de última hora e decisões tomadas mais pelo sentir do que pela razão. As cartas mostram mudanças rápidas e os astros pedem flexibilidade para aproveitar o melhor do dia.

Áries

A carta O Louco indica espontaneidade e novas experiências. O sábado favorece passeios, encontros e decisões fora da rotina. Os astros pedem apenas cuidado com excessos.

Touro

O tarot traz O Imperador, sinal de segurança e estabilidade. Um bom dia para organizar planos e resolver pendências práticas. No amor, atitudes firmes fortalecem vínculos.

Gêmeos

A carta O Mago reforça comunicação e criatividade. O sábado favorece conversas, flertes e ideias novas. Os astros ampliam o poder de convencimento.

Câncer

O tarot revela A Sacerdotisa, indicando intuição aflorada. O dia pede observação e conexão emocional. Os astros favorecem momentos íntimos e familiares.

Leão

A carta O Sol ilumina o sábado com alegria e destaque pessoal. Bom momento para socializar e celebrar. Os astros indicam reconhecimento e boas surpresas.

Virgem

O tarot traz A Temperança, pedindo equilíbrio entre lazer e responsabilidade. O sábado pede calma e organização emocional. Evite cobranças excessivas.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Libra

A carta Os Enamorados aponta escolhas ligadas ao coração. O dia favorece romances, reconciliações e decisões afetivas importantes.

Escorpião

O tarot mostra A Morte, sinal de encerramento de ciclos. Algo precisa ser deixado para trás. Os astros favorecem transformações positivas.

Sagitário

A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O sábado pode surpreender com convites e oportunidades fora do plano inicial.

Capricórnio

O tarot revela O Diabo, alertando para excessos e responsabilidades ignoradas. Aproveite o dia com consciência e limites claros.

Aquário

A carta A Estrela traz esperança e renovação. O sábado favorece encontros leves e conversas inspiradoras.

Peixes

O tarot apresenta O Eremita, sugerindo pausa e reflexão. Um sábado ideal para descansar, reorganizar pensamentos e ouvir a intuição.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

