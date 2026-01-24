Tarot de sábado (24 de janeiro) indica surpresas e mudanças de rota para todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00
O sábado 24 chega com energia de movimento e abertura de caminhos. Segundo especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece encontros, convites de última hora e decisões tomadas mais pelo sentir do que pela razão. As cartas mostram mudanças rápidas e os astros pedem flexibilidade para aproveitar o melhor do dia.
Áries
A carta O Louco indica espontaneidade e novas experiências. O sábado favorece passeios, encontros e decisões fora da rotina. Os astros pedem apenas cuidado com excessos.
Touro
O tarot traz O Imperador, sinal de segurança e estabilidade. Um bom dia para organizar planos e resolver pendências práticas. No amor, atitudes firmes fortalecem vínculos.
Gêmeos
A carta O Mago reforça comunicação e criatividade. O sábado favorece conversas, flertes e ideias novas. Os astros ampliam o poder de convencimento.
Câncer
O tarot revela A Sacerdotisa, indicando intuição aflorada. O dia pede observação e conexão emocional. Os astros favorecem momentos íntimos e familiares.
Leão
A carta O Sol ilumina o sábado com alegria e destaque pessoal. Bom momento para socializar e celebrar. Os astros indicam reconhecimento e boas surpresas.
Virgem
O tarot traz A Temperança, pedindo equilíbrio entre lazer e responsabilidade. O sábado pede calma e organização emocional. Evite cobranças excessivas.
Tarot
Libra
A carta Os Enamorados aponta escolhas ligadas ao coração. O dia favorece romances, reconciliações e decisões afetivas importantes.
Escorpião
O tarot mostra A Morte, sinal de encerramento de ciclos. Algo precisa ser deixado para trás. Os astros favorecem transformações positivas.
Sagitário
A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O sábado pode surpreender com convites e oportunidades fora do plano inicial.
Capricórnio
O tarot revela O Diabo, alertando para excessos e responsabilidades ignoradas. Aproveite o dia com consciência e limites claros.
Aquário
A carta A Estrela traz esperança e renovação. O sábado favorece encontros leves e conversas inspiradoras.
Peixes
O tarot apresenta O Eremita, sugerindo pausa e reflexão. Um sábado ideal para descansar, reorganizar pensamentos e ouvir a intuição.