ASTROLOGIA

Tarot de sábado (24 de janeiro) indica surpresas e mudanças de rota para todos os signos

Movimentos astrológicos apontam um dia de revelações, decisões e oportunidades no amor, na vida social e no trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00

Tarot e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado 24 chega com energia de movimento e abertura de caminhos. Segundo especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece encontros, convites de última hora e decisões tomadas mais pelo sentir do que pela razão. As cartas mostram mudanças rápidas e os astros pedem flexibilidade para aproveitar o melhor do dia.

Áries

A carta O Louco indica espontaneidade e novas experiências. O sábado favorece passeios, encontros e decisões fora da rotina. Os astros pedem apenas cuidado com excessos.

Touro

O tarot traz O Imperador, sinal de segurança e estabilidade. Um bom dia para organizar planos e resolver pendências práticas. No amor, atitudes firmes fortalecem vínculos.

Gêmeos

A carta O Mago reforça comunicação e criatividade. O sábado favorece conversas, flertes e ideias novas. Os astros ampliam o poder de convencimento.

Câncer

O tarot revela A Sacerdotisa, indicando intuição aflorada. O dia pede observação e conexão emocional. Os astros favorecem momentos íntimos e familiares.

Leão

A carta O Sol ilumina o sábado com alegria e destaque pessoal. Bom momento para socializar e celebrar. Os astros indicam reconhecimento e boas surpresas.

Virgem

O tarot traz A Temperança, pedindo equilíbrio entre lazer e responsabilidade. O sábado pede calma e organização emocional. Evite cobranças excessivas.

Libra

A carta Os Enamorados aponta escolhas ligadas ao coração. O dia favorece romances, reconciliações e decisões afetivas importantes.

Escorpião

O tarot mostra A Morte, sinal de encerramento de ciclos. Algo precisa ser deixado para trás. Os astros favorecem transformações positivas.

Sagitário

A carta A Roda da Fortuna indica mudanças inesperadas. O sábado pode surpreender com convites e oportunidades fora do plano inicial.

Capricórnio

O tarot revela O Diabo, alertando para excessos e responsabilidades ignoradas. Aproveite o dia com consciência e limites claros.

Aquário

A carta A Estrela traz esperança e renovação. O sábado favorece encontros leves e conversas inspiradoras.

Peixes