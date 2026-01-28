Acesse sua conta
Tarot desta quarta-feira (28) aponta viradas emocionais e decisões que mudam o rumo da semana

Cartas do dia e influência dos astros indicam momento de revelações, cortes necessários e escolhas mais maduras para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 04:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (28) chega com energia de movimento e redefinições. Segundo especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece decisões que vinham sendo adiadas e conversas que podem mudar o clima da semana. As cartas indicam encerramentos importantes e abertura para novos caminhos, enquanto os astros pedem atenção às emoções e à forma de se posicionar.

Áries

A carta O Julgamento indica despertar e tomada de consciência. Algo fica claro e pede atitude imediata. No amor e no trabalho, o dia favorece decisões definitivas.

Touro

O tarot traz A Imperatriz, sinal de crescimento e valorização pessoal. Quarta-feira positiva para cuidar de si e fortalecer relações. Assuntos financeiros ganham equilíbrio.

Gêmeos

A carta A Roda da Fortuna aponta mudanças inesperadas. O dia pode surpreender com reviravoltas e novas oportunidades. Flexibilidade será essencial.

Câncer

O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. Emoções podem oscilar, então o dia pede cautela com interpretações e conflitos desnecessários.

Leão

A carta O Sol ilumina o dia com clareza e confiança. Bom momento para se destacar e resolver pendências. Os astros favorecem reconhecimento e boas notícias.

Virgem

O tarot traz O Eremita, sugerindo reflexão e planejamento. A quarta-feira pede menos pressa e mais análise. Silêncio e organização mental ajudam.

Libra

A carta Justiça indica equilíbrio e decisões racionais. O dia favorece acordos, alinhamentos e resoluções justas. Evite agradar a todos.

Escorpião

O tarot mostra A Morte, simbolizando fim de ciclos e transformação. Algo precisa ser deixado para trás para que o novo avance.

Sagitário

A carta O Louco indica novos começos e espontaneidade. A quarta-feira favorece iniciativas fora da rotina e convites inesperados.

Capricórnio

O tarot revela O Imperador, sinal de foco e autoridade. Bom momento para assumir responsabilidades e liderar situações importantes.

Aquário

A carta A Estrela traz esperança e renovação. O dia favorece conversas inspiradoras e retomada de planos que estavam pausados.

Peixes

O tarot apresenta A Sacerdotisa, indicando intuição aflorada. Confie nos sinais e evite se expor além do necessário. O dia pede sensibilidade e escuta.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

