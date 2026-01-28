Tarot desta quarta-feira (28) aponta viradas emocionais e decisões que mudam o rumo da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 04:30
A quarta-feira (28) chega com energia de movimento e redefinições. Segundo especialistas em tarot e astrologia, o dia favorece decisões que vinham sendo adiadas e conversas que podem mudar o clima da semana. As cartas indicam encerramentos importantes e abertura para novos caminhos, enquanto os astros pedem atenção às emoções e à forma de se posicionar.
Áries
A carta O Julgamento indica despertar e tomada de consciência. Algo fica claro e pede atitude imediata. No amor e no trabalho, o dia favorece decisões definitivas.
Touro
O tarot traz A Imperatriz, sinal de crescimento e valorização pessoal. Quarta-feira positiva para cuidar de si e fortalecer relações. Assuntos financeiros ganham equilíbrio.
Gêmeos
A carta A Roda da Fortuna aponta mudanças inesperadas. O dia pode surpreender com reviravoltas e novas oportunidades. Flexibilidade será essencial.
Tarot
Câncer
O tarot revela A Lua, indicando sensibilidade elevada. Emoções podem oscilar, então o dia pede cautela com interpretações e conflitos desnecessários.
Leão
A carta O Sol ilumina o dia com clareza e confiança. Bom momento para se destacar e resolver pendências. Os astros favorecem reconhecimento e boas notícias.
Virgem
O tarot traz O Eremita, sugerindo reflexão e planejamento. A quarta-feira pede menos pressa e mais análise. Silêncio e organização mental ajudam.
Libra
A carta Justiça indica equilíbrio e decisões racionais. O dia favorece acordos, alinhamentos e resoluções justas. Evite agradar a todos.
Escorpião
O tarot mostra A Morte, simbolizando fim de ciclos e transformação. Algo precisa ser deixado para trás para que o novo avance.
Sagitário
A carta O Louco indica novos começos e espontaneidade. A quarta-feira favorece iniciativas fora da rotina e convites inesperados.
Capricórnio
O tarot revela O Imperador, sinal de foco e autoridade. Bom momento para assumir responsabilidades e liderar situações importantes.
Aquário
A carta A Estrela traz esperança e renovação. O dia favorece conversas inspiradoras e retomada de planos que estavam pausados.
Peixes
O tarot apresenta A Sacerdotisa, indicando intuição aflorada. Confie nos sinais e evite se expor além do necessário. O dia pede sensibilidade e escuta.