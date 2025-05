+18

Teve um sonho erótico com seu chefe? Entenda o que isso quer dizer

Especialistas explicam o que realmente significa quando você tem um sonho de sexo com famosos ou com seu chefe

Apesar do constrangimento que possam causar, sonhos eróticos são mais comuns do que se imagina, e dizem muito sobre o funcionamento da nossa mente. A Pouca Vergonha conversou com a psicóloga e sexóloga Olívia Benetasso. A especialista revela que sonhar com sexo, especialmente com figuras inusitadas como chefes, colegas ou celebridades, não necessariamente reflete desejos literais.

