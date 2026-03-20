Thalita Rebouças revela que escreveu série ‘Juntas & Separadas’ inspirada na traição de Marcos Pasquim a Suzana Pires

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Felipe Sena
Publicado em 20 de março de 2026 às 17:20
Em uma das cenas da série “Juntas & Separadas”, nova produção do Globoplay, a apresentadora de TV Laura (Sheron Menezes), descobre uma infidelidade do marido através das redes sociais. De acordo com a escritora Thalita Rebouças, autora da série, as situações foram inspiradas no caso de Suzana Pires, traída por Marcos Pasquim, em 2010.
Na série, ao passar por uma blitz, um policial a reconhece, dá seu apoio e libera a passagem. Em seguida, uma manicure aparece de surpresa e diz levantará o ânimo de sua amiga renovando suas unhas. A autora sobre tudo a partir de uma reportagem de jornal.
Thalita Rebouças
Thalita explicou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, que Suzana contou a história. “Vou botar isso na história”, disse Thalita.
Thalita explicou que existem várias sequências baseadas em suas experiências. “Tem muita coisa da minha vida e da vida das amigas. Várias me ligam e dizem: 'Consigo ver você em todas as personagens'”.
Além de Laura e a outra personagem Ana Lia, protagonizam a série Joana (Luciana Paes) e Claudinha (Debora Lamm). Elas formam um grupo de amigas inseparáveis. Thalista contou que aconteceu outra cena extraída de suas vivências, como a de Joana lidando com a morte do pai.
“Ele morreu há quatro anos. Teve Parkinson e depois Alzheimer, tinha aqueles momentos de lembrar e de não lembrar. Foi duro para mim. Meu pai era muito ativo. Eu aluguei um barco e joguei as cinzas dele no mar, na Urca (na Zona Sul do Rio), lugar que ele adorava. Na série, a cena da Joana jogando as cinzas também foi feita lá. Foi muito simbólico”, disse Thalita.