SAÚDE

Tomar vinho todos os dias é seguro? Médicos revelam o que acontece com seu corpo

Entenda como os polifenóis do vinho podem ser aliados da sua saúde

Os super-heróis do vinho

Os polifenóis, como o famoso resveratrol, são os verdadeiros responsáveis pelos efeitos positivos do vinho tinto. Eles têm a capacidade de dilatar as artérias, evitando coágulos, e oferecem proteção valiosa ao cérebro. "Reduzem a oxidação do LDL, prevenindo aterosclerose", detalha à CNN Brasil Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia.>

Vinho tinto vs. vinho branco

Moderação é fundamental

Atenção aos estudos mais recentes

É crucial estar ciente de que a ciência continua a investigar a fundo os efeitos do vinho. Uma análise recente, publicada no Journal of Studies on Alcohol and Drugs, revisou 107 pesquisas e identificou falhas metodológicas em muitos trabalhos. Isso sugere que os benefícios do vinho podem ser menores do que se pensava.>